Keşan'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükümlü B.A'nın Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir otelde kaldığını belirledi.



Otele giden polis B.A'yı yakaladı.



Emniyete götürülen ve çeşitli suçlardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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