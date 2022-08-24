Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de evinden televizyon ve gıda malzemeleri çalınan kişi polise başvurdu.

G.Y, 2 aydır kullanmadığı evinden 2 televizyonu ve çeşitli gıda malzemelerinin çalındığını fark etti.

Ev sahibi, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu.

- Silah ve fişek ele geçirildi

Keşan'da, şüphe üzerine durdurulan kişinin üst aramasında silah ve 16 fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri, Kurtuluş Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri A.T.'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında silah ve 16 fişek ele geçirildi.

A.T. hakkında işlem başlatıldı.

- Evden para ve televizyon çalındı

İpsala'da evinden para ve televizyonu çalınan bir kişi polise başvurdu.

N.Ö.T, öğle saatlerinde çıktığı evine akşam döndüğünde etrafın dağınık olduğunu plazma televizyon ve 9 bin lirasının çalındığını fark etti.

Ev sahibi polise giderek şikayette bulundu.





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