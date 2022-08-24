Edirne'de bekçilere biber gazı sıkan zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kendisini yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerine biber gazı sıkan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Hakkında 3 ayrı hırsızlık suçundan aranması bulunan C.K, Karanlıkdere Caddesi'nde çarşı ve mahalle bekçilerini görünce kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan C.K, bekçilere biber gazı sıkarak yeniden kaçmaya çalıştı.

Gözaltına alınan C.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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