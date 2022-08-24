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EDİRNE (AA) - Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna'yı ziyaret etti.

Öztuna, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Öztürk'e çalışmalarında başarı diledi.

Öztürk de Öztuna'ya teşekkür etti.

- Helvacıoğlu park yapım çalışmalarını inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede yapımı devam eden parklarda incelemede bulundu.

Helvacıoğlu, ekiplerin ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yıl sonuna kadar 6 parkın yapımının tamamlanacağını dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'ımıza nefes aldıran parklar oluşturmaya devam ediyoruz. Parklarımıza kimlik kazandırıyor, fark yaratan işlere birlikte imza atıyoruz. Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız ve çocuklarımızın nefes alabileceği, huzurla dinlenip eğlenebileceği alanlar oluşturmak için Keşan Belediyesi olarak dönemimizde büyük bir gayret gösteriyoruz."

- İpsala'da yol yapım çalışmaları

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin Köprü Mahallesi'nde çalıştığını belirtti.

Bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini dile getiren Ünsal, "İpsala'mızda bozuk yol bırakmamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İpsala'mızdaki tüm sokak ve caddelerimizi hak ettiği seviyeye hep birlikte çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

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