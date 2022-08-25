İYİ Parti heyeti Edirne'de dönüş yolundaki gurbetçilerle bir araya geldi

EDİRNE (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaşadıkları ülkelere dönüş yapan gurbetçileri ziyaret etti.

Partinin Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yapan Uz, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Serpil Tütüncü ve beraberindeki milletvekilleriyle Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi.

Uz, gazetecilere yaptığı açıklamada, parti olarak yurt dışında yaşayan Türklere yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yurt dışında bölge başkanlıkları kurduklarını, çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü belirten Uz, "Dünyanın her yerinde nerede bir Türk varsa İYİ Parti olarak vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu bağlamda biz de Avrupa'yı karış karış gezdik. Oradaki teşkilatlar, yapılarımızla, derneklerimizle faaliyetler içinde olduk ve esnafımızı gezdik." diye konuştu.

- "Komisyon oluşturuldu"

Uz, yaptıkları saha çalışmalarıyla yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarını tespit ettiklerini ve 14 başlık altında topladıklarını ifade etti.

Gurbetçilerin sorun ve taleplerinin çözümüne yönelik komisyon oluşturduklarını da anlatan Uz, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hem ülkelerinde hem Türkiye'ye gelişlerinde yaşadıkları sıkıntı ve dertleri çözüm odaklı olmak üzere neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Bununla ilgili bir taahhütname hazırladık. Orada yaşayan vatandaşlarımıza 'nasıl biz de kol kanat gereriz', 'nasıl yaralarına merhem olabiliriz' diye bir çalışma içerisine girdik." dedi.

Türkiye'den Avrupa'ya beyin göçü yaşandığını öne sürerek, çok sayıda Türk gencinin Avrupa'da hizmet sektöründe çalıştığını dile getiren Uz, daha sonra gurbetçilere çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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