Edirne Ticaret Borsası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Ticaret Borsası

AA

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,901 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,0276,901
AyçiçeğiKg11,64113,117

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de "kamyon üzerinde oynanan" tiyatro oyunu çocuk izleyicilerin ilgisini çekti
YEREL HABERLER Edirne'de "kamyon üzerinde oynanan" tiyatro oyunu ...
Edirne'de sağanak; evleri su bastı
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak; evleri su bastı
Kapıkule'de gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüşü
YEREL HABERLER Kapıkule'de gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüşü
Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı
İYİ Parti, Kapıkule'de gurbetçilere 14 maddelik taahhütname dağıttı
YEREL HABERLER İYİ Parti, Kapıkule'de gurbetçilere 14 maddelik ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Tatilleri biten gurbetçiler dönüş yolunda Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Tatilleri biten gurbetçiler dönüş yolunda Kapıkule'de ...
Kapıkule'de çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain bulundu
YEREL HABERLER Kapıkule'de çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain ...
İYİ Parti heyeti Edirne'de dönüş yolundaki gurbetçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER İYİ Parti heyeti Edirne'de dönüş yolundaki ...
Edirne'de terfi eden emniyet mensuplarının rütbeleri törenle takıldı
YEREL HABERLER Edirne'de terfi eden emniyet mensuplarının rütbeleri ...
Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor
Edirne'de askeri bando Zafer Bayramı konseri verdi
YEREL HABERLER Edirne'de askeri bando Zafer Bayramı konseri verdi
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık fabrikaları ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık fabrikaları ziyaret ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı ...
İşçi emeklisi kadın, öğretmenlik hayali için yetenek sınavında ter döktü
YEREL HABERLER İşçi emeklisi kadın, öğretmenlik hayali için yetenek ...
Yakalandığı bekçilere biber gazı sıkarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yakalandığı bekçilere biber gazı sıkarak kaçmaya ...
Edirne'de bekçilere biber gazı sıkan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de bekçilere biber gazı sıkan zanlı tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tahrip edilen Adalet Anıtı'nın yerine yenisi yaptırıldı
YEREL HABERLER Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tahrip edilen Adalet ...
Kömürlükte 6 kilo 400 gram eroin ele geçirildi; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kömürlükte 6 kilo 400 gram eroin ele geçirildi; 2 ...
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.