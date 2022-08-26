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EDİRNE (AA) - 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi doğrultusunda Edirne'nin ilçelerine atanan kaymakamlar göreve başladı.

Bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri Resmi Gazete'de yayımlanan kararname doğrultusunda belirlenmişti.

Buna göre, İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar Meriç Kaymakamlığına, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü Uzunköprü Kaymakamlığına, Doğankent Kaymakamı Cafer Ekinci Enez Kaymakamlığına, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili İpsala Kaymakamlığına atandı. Kaymakamlar atandıkları ilçelerde görevlerine başladı.

Bu arada kararnameyle Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir Tekman'a, Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı Tercan'a, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Kozluk'a kaymakam, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan Osmaniye'ye, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi Giresun'a vali yardımcısı, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş Batman'a hukuk müşaviri olarak atanmıştı.

-"Teknoloji Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam" konularında eğitim verildi

Yeşilay Koordinesinde; Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Edirne Müftülüğü, Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi işbirliği ile kent genelinde yaz Kur’an kursu, kreş ve gündüz bakımevleri ve gençlik merkezindeki öğrencilere yönelik "Teknoloji Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam" konularında eğitim verildi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, eğitimlere Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bölge Koordinatörü ve Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, Edirne Yeşilay Şubesi Kadın Komisyon Başkanı ve Edirne Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Eğitimler Edirne Yeşilay Şubesinde görevli uzman personeller ile Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli psikolog Hande Doğru tarafından gerçekleştirildi.

Gerçekleşen eğitimlerde 908 öğrenciye ulaşılarak Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele çalışmaları kapsamında farkındalık oluşturuldu, bağımlılıklar ile ilgili el ilanı afiş ve broşürler yaş gruplarına uygun olarak öğrencilere dağıtıldı.



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