Edirne'deki motorlu kara taşıtı sayısı 171 bin 53'e ulaştı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, temmuz ayı sonu itibariyle motorlu kara taşıtı sayısı 171 bin 53'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı.

Temmuz ayı sonu itibariyle Edirne'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre göre 310 taşıt artarak 171 bin 53 olarak kayıtlara geçti.

Edirne'deki 171 bin 53 araçtan 73 bin 453'ü otomobil, 1961'i minibüs, 1714'ü otobüs, 23 bin 351'i kamyonet, 4 bin 667'si kamyon, 32 bin 320'si motosiklet, 394'ü özel amaçlı taşıtlar ve 33 bin 193'ü traktörlerden oluştu.

Edirne’de temmuz ayında 2 bin 602 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 2 bin 602 taşıt içinde otomobil yüzde 62 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15 ile kamyonet, yüzde 10,1 ile motosiklet ve yüzde 9,1 ile traktör takip etti.

Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 3,7'sini ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.













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