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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "30 Ağustos Semt Sahaları Futbol Turnuvası" düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki semt sahalarında yaz kurslarına katılarak futbol eğitimi alan öğrencilerin oluşturduğu takımlar turnuvaya katılacak.

Alınan eğitimlerin değerlendirmesi ve kursiyerlere kurs sonu moral etkinliği olarak gerçekleştirilecek turnuva, çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa verilecek.

- Serhad Şehri Edirne Spor Kulübü'nün başarısı

Serhad Şehri Edirne Spor Kulübü, Türkiye Güreş Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 2. Lig terfi müsabakalarında ikinci oldu.

Kulüp Başkan Yardımcısı Turhan Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, elde ettikleri başarıyla 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandıklarını belirtti.

Edirne'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Arslantürk, "Hedeflerimiz önümüzdeki sene Edirne'mize uluslararası arenada altın madalya kazandırmak. Aynı zamanda şehrimizi önce 1. Lig sonra da Süper Lig'de temsil etmek ve milli takıma sporcu göndermek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de her zaman kürsüyü hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





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