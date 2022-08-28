Edirne'de asayiş

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, iş yerine tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.

Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki iş yerine tüfekle ateş edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Keşan'da polis huzur ve güven uygulaması yaptı

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

İlçenin çeşitli noktalarında 114 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 828 kişinin sorgusu yapıldı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan A.A. ile kimlik göstermemek için polise zorluk çıkaran E.K. gözaltına alındı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan ekipler otogar, köy garajı, kahvehane, kafe, motosiklet tamircileri, internet kafe, park, bahçe, metruk binaları da kontrol etti.

Trafik ekiplerinin kontrollerinde ise 2 araç trafikten men edildi, 18 araç sahibi ve sürücüsüne 31 bin 814 lira ceza yazıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.