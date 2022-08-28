Amerikalı turistlere Edirne mutfağı ve el sanatları tanıtıldı

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Amerika'dan tur kapsamında Edirne'ye gelen turistlere rehberler eşliğinde kentin mutfağı ve el sanatları tanıtıldı.

Tarihi ve turistik mekanları ziyaret eden turistler, Edirne'ye hayran kaldı. Amerikalı turistler kentin el sanatlarının yapıldığı atölyeleri de gezdi.

Kentteki bir restoranda kendileri için hazırlanan yemeklerin tadına bakan turistlere, Edirne kırmızı patlıcanıyla yapılan imam bayıldı, Edirne bamyası yemeği, ballı gemici böreği, biberli yaz turşusu, tava ciğer, Osmanlı mutfağından kağıt kebabı ve aşure ikram edildi.

Edirne Mutfak Kültürü Araştırmacısı Müşerref Gizerler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı saray mutfağının İstanbul'dan önce Edirne'den başladığını söyledi.

Edirne mutfağı zenginliğinin saraydan sonra konaklarda devam ettiğini anlatan Gizerler, "Bu zenginliği kentimizin restoranlarında sürdürmekteyiz. Edirne mutfağının çok kültürlü ve rafine bir mutfak olduğunu görüyoruz." dedi.

Turist rehberi Ayşem Erginoğlu da Amerikalıların İstanbul ve Edirne'de tarih, kültür ve gastronomi ziyaretleri gerçekleştirdiğini anlattı.

Edirne'nin kadim kültürünün turistleri etkilediğini vurgulayan Erginoğlu, şunları kaydetti:

"Gezdikleri yerlerde yemekleri tadıyorlar. Yemeklerin isimlerini de merak ediyorlar. İmam bayıldı yemeği ikram ettiğimizde 'imam neden bayıldı?' diye sordular. Tadı çok hoşlarına gitti bu yemeğin. Saray mutfağından Hünkar Beğendi yemeğimizin örneğini de verdim. Bizdeki yemek isimlerini de farklı olduğundan bahsettim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.