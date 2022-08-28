Edirne'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'nde kurulan çadıra gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi Ekip Doktoru Erhan Aksoy, AA muhabirine, havaların çok sıcak olması nedeniyle bağış oranlarının düştüğünü söyledi.

Kan ihtiyacının her zaman devam ettiğini belirten Aksoy, "Vatandaşlarımızdan bu dönemde biraz daha fazla kan bağışında bulunmalarını rica ediyoruz. Yetiştirmekte zorlanıyoruz. Sıcak demeden, soğuk demeden kan sürekli bir ihtiyaç lütfen bağışlarımıza devam edelim." diye konuştu.

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