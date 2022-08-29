"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) sınır ötesi iş birliklerine yenilerine eklemeye devam ediyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜ, ASPİLSAN, Sofya Teknik Üniversitesi ve NEOCHIM PLC, temiz enerji alanında sınır ötesi iş birliğine hazırlanıyor.

Başkanlığını Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz'ın üstlendiği Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muharrem Tolga Sakallı ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Serdar Özer’den oluşan TÜ heyeti, İstanbul Bölge Müdürü Emre Ata ve Mühendis Aydın Haşimoğlu'ndan oluşan ASPİLSAN heyeti ile Sofya Teknik Üniversitesini ziyaret etti.

Sofya Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Georgi Venkov, Endüstriyel Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Georgi Todorov ve NEOCHIM PLC Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stefan Dimitrov ile enerji alanında olası iş birliklerinin değerlendirildiği ziyarette, sınır ötesi iş birliği projelerinin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Projelerin içerik, kapsam ve paydaşları ile yol haritasının da görüşüldüğü toplantıda enerji ve hidrojen alanında iki ülkenin güçlerini birleştirmesinin bölgenin geleceği açısından hayati önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu İmza attığı projelerle bu alanda üniversitelerinin önemli bir marka olmasını sağlayan Prof. Dr. Murat Türkyılmaz’a teşekkür etti.

Bulgaristan ile ortak bir tarihi paylaşmanın yanı sıra ortak bir coğrafyayı ve çevreyi de paylaştıklarını aktaran Tabakoğlu, "İki ülkenin kurumları arasında yapılacak bu iş birliği geleceğimize emin adımlarla bakmamızı sağlayacağı gibi enerji ve hidrojen alanında da baş aktörlerden biri olmamıza kapı aralayacaktır. Dünyada enerji arzından yaşanan sıkıntılar hepimizin malumu. Kısa, orta ve uzun vadede büyük kazanımlar sağlayacak bu projenin hayata geçmesinde emek veren başta Rektör Yardımcım Murat Türkyılmaz Hocam olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların yetkili ve çalışanlarına teşekkür ederim. TÜ olarak bölgemizin ve Balkanların dünü, bugünü ve yarını için söyleyecek daha çok sözümüz var." ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz da teknoloji, AR-GE ve projelerdeki tecrübelerini yeni iş birlikleri ile geliştirmek ve bölgenin kalkınmasına hizmet etmek amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirmek üzere olduklarını belirtti.

- 30 Ağustos Semt Sahaları Futbol Turnuvası

Keşan Belediyesi’nden 30 Ağustos Semt Sahaları Futbol Turnuvası düzenliyor.

Keşan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, haziran ayından bu yana Ahmet Erol koordinesinde yürütülen ve şehrin çeşitli noktalarındaki semt sahalarında gerçekleştirilen futbol kurslarında eğitim alan kursiyerlerin katıldığı bir turnuva organize etti.

İspat Cami Mahallesi Çamlıkent Doğan Seyfi Atlı Semt Sahası, Eren Bülbül Semt Sahası, Büyük Cami Mahallesi Semt Sahası (Aden Koleji), İzzetiye Mahallesi Enerjin Uygun Semt Sahası, Yeni Mahalle Sadiye Durusoy Yağcı Semt Sahası'nda gerçekleştirilen kurslarda yüzlerce öğrenciye yaz tatili boyunca futbol eğitimi verdi.

Hem alınan eğitimlerin değerlendirmesi hem de kursiyerlere kurs sonu moral etkinliği olarak gerçekleştirilecek 30 Ağustos Semt Sahaları Futbol Turnuvası, 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Turnuva sonunda derece alan takımlara kupa takdim edilecek.

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