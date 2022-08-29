Edirne'de balıkçılar av sezonu öncesi tezgahlarını hazırladı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde balıkçılar tezgahlarında son hazırlıklarını yaptı.

Kentteki balık pazarında av sezonu öncesinde hareketlilik başladı. İş yerlerini açan balıkçılar tezgahlarını yeniledi, iş yerlerinde temizlik yaptı.

Balıkpazarı esnafından Yakup Çimen, AA muhabirine 1 Eylül için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Palamut ve hamsinin bol olacağını belirten Çimen, "Sezon içerisinde balık çeşitlerimizin devamı gelecek. İstavrittir, çinekoptur tezgahlarımızda yerini alacak. İlk 1, 2 gün fiyatlar oturmayabilir ancak daha sonra fiyatlar oturacak insanlar inşallah ucuza balık yiyecek." dedi.

-"Vatandaş balığı özlemiş"

Vatandaşların sezon açılmadan daha hangi balığın geleceğini sorduğunu anlatan Çimen, "Vatandaşlarımızdan çok istek var, balığı özlemişler. Palamut, lüfer ve hamsiyi soruyorlar. İnşallah hepsi bol bol çıkacak bu yıl. Bizde yeni sezon hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tezgahlarımızı genişlettik, dükkanımızı temizledik. Her şey hazır, balık sezonunun açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Pınar Ucuzlar da yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını ve müşterileri beklediklerini anlattı. Ucuzlar, bu yıl bol balık beklediklerini kaydetti.

Vatandaşlardan Bayram Şişoğlu ise balık yemeyi çok özlediklerini söyledi.

Fiyatların uygun olması halinde balığa doyacaklarını ifade eden Şişoğlu, "Fiyatlar uygun olacak mı, onu merak ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Karadenizli olduğum için en çok hamsiyi seviyorum." dedi.

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