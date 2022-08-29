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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,839 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,303 6,839 Arpa Kg 6,006 6,006 Ayçiçeği Kg 11,943 13,383 Süpürge teli Kg 23,950 26,500 Dana Kg 39,000 63,500 İnek Kg 29,800 42,500 Düve Kg 22,800 58,100 Koyun Kg 20,000 24,800 Kuzu Kg 38,000 52,400 Toklu Kg 30,500 37,500





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