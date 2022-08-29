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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

AA

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

EDİRNE (AA) - Trakya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Edirne İl Temsilcisi Orhan Doğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında 30 Ağustos Zaferinin dünya ve Türk tarihinin kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçtiğini belirtti.

30 Ağustos zaferi şanlı Türk tarihinin dönüm noktası olduğunu ifade eden Doğan, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922’de başlayarak 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam ederek zaferle sonuçlanmıştır. 30 Ağustos zaferi Türk tarihinin dönüm noktası olmuştur. Bu zafer, Türk tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanında, yalnızca bizim değil; tüm ezilmiş ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. Bu vesileyle başta meslektaşlarımızın olmak üzere tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlarım."

- Yerel Basın Birliği 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Demir, mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yurdun düşman işgalinden kurtuluş bayramı olduğunu belirtti.

Türk vatandaşı olarak yaşadıkları bu toprakları, başta TBMM orduları Başkomutanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarına ve Anadolu halkına borçlu olduklarını aktaran Demir, bu vatanın ve özgürlüğün kolay kazanılmadığı vurguladı.

Demir, mesajında şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz özgürlüğün, egemenliğin bağımsızlığımızın, nasıl kazanıldığı ve bunu nelere borçlu olduğumuzu unutmamak için buradayız. Vatanımızın kurtuluşunu hatırlamamız iyi anlamamız ve vatanımıza, bağımsızlığımıza ve onurumuza sahip çıkmamız gerekmektedir. Başta Atatürk olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı ve onuru için gözlerini kırpmadan ölüme giden Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı minnetle anıyoruz ve aziz anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun."

-Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneğinin mesajı

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Güner, Türk milletinin geçmişinin zaferlerle dolu olduğunu ifade etti.

Türk milletinin, vatan toprağı uğruna verdiği kurtuluş mücadelesini başarıyla neticelendirerek, Anadolu'yu ebedi vatan olarak bir kez daha tescillediği, Cumhuriyetin kuruluşunu müjdelediği, şanlı tarihin dönüm noktalarından büyük zaferin 100. yıl dönümünü idrak etmenin onur ve gururun yaşandığını vurgulayan Güner, şöyle devam etti:

"Çanakkale'yi geçilmez kılan, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan, son olarak da 15 Temmuz gecesi tüm ülke sathında ayağa kalkan bu iradeyle ülkemiz tüm dünyaya her türlü zorluğun üstesinden gelecek güç ve inanca sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ecdadımızın canlarını ortaya koyarak vermiş olduğu bu şanlı mücadele, daha güçlü yarınlarımız için bizlere ilham kaynağı olmaktadır. Bugün bizlere düşen görev ise, aziz milletimizin büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde daha da yüceltmek, güçlendirmek ve payidar kılmaktır.

Çok iyi bilinmelidir ki dünya var oldukça, Türk milleti varlığından, birliğinden, dirliğinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyecek, şanlı ay yıldızlı bayrağımızı, bağımsızlığımızın simgesi olarak göklerde ilelebet dalgalandıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Milletimizin, şanlı ordumuz tüm mensuplarının Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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