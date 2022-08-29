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Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

AA

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Kırbıyık, mesajında vatan topraklarının kurtuluşunu ve bağımsızlığı müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

30 Ağustos zaferinin aziz Türk milletinin, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya 'Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır. Ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır' diye haykırdığı büyük ve şanlı zafer olduğunu vurgulayan Kırbıyık, Türk milletinin bu zaferle kendini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek şekilde unutulmayacak bir ders verdiğini vurguladı.

Vali Kırbıyık, mesajında şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz ülkesini tehdit altında gördüğünde olağanüstü bir vatanseverlik ve kahramanlıkla bu tehdidi bertaraf edeceğini, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, ülkesi için çekinmeden canını siper edeceğini ve de ülkesi ve milletiyle sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor; tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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