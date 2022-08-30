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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü

AA

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kutlamalar kapsamında Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık tarafından bir restoranda kabul töreni düzenlendi.

Davetliler Vali Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık tarafından karşılandı.

Vali Kırbıyık, programda yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in 100'üncü yılına ulaşmanın haklı gururunu bu coşkunun etrafında kenetlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Büyük zaferin 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlarken sorumlulukların da unutulmaması gerektiğini ifade eden Vali Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Çok zor şartlarda kazanılan bu vatanı canımızdan öte sevmek korumak ve geleceğe taşımak her birimizin ayrı ayrı yükümlülüğüdür. Bugün dahi, şu saatte dahi bu ülkenin birliği için beraberliği için görev yapan kahraman askerlerimizi zor koşullarda görev yapan kahraman polisimizi, jandarmamızı yine fedakarca görev yapan ilgisine göre diğer kamu görevlilerimizi unutmamak lazım. Allah hepsinden razı olsun. Bizim de tabii ki bu anlamda yükümlülüklerimizi, sorumluluklarımızı tam anlamıyla yerine getirmemiz son derece önem taşıyor."

Resepsiyona, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, şehit yakınları ve gaziler ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Öte yandan Edirne Belediyesi tarafından Edirne Belediye Bandosu eşliğinde fener alayı düzenlendi.

- Kırklareli

Kırklareli Valiliğince de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kabul töreni gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Cumhur Ermiş, tebrikleri kabul etti.

Törende Ekici, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler tarafından pasta kesildi.

Ekici, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta yaktığı kurtuluş meşalesinin 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlandığını söyledi.

Büyük zaferin 100. yılının coşkuyla kutlandığını ifade eden Ekici, "Bu zafer Türk'ün zaferidir, bizim milletimizin zaferidir. Bu meşaleyi Atatürk ve silah arkadaşları yakmıştır. Onları rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Kabul töreninin ardından Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ve kabul düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünde toplanan kalabalık, bayraklar ve yaktıkları fenerlerle sahil dolgu alanından Rumeli İskelesi'ne yürüdü.

Fener alayına AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ Valiliğince de kentteki bir otelde kabul töreni düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada 30 Ağustos zaferinin 100'üncü yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ağustos ayında Türk tarihinde önemli dönüm noktalarının yaşandığını belirterek, "30 Ağustos zaferi milletimizin hiçbir zaman zilleti ve esareti kabul etmeyeceğinin, sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşayacağının tüm dünyaya somut bir ilanı ve ispatı olmuştur. Bu özel günde davetimize icabet edip, zaferimizin coşkusuna ortak olan herkese teşekkür ediyorum. Her milletin hayatında önemli tarihler vardır. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve onun şanlı ordusu, Bizans İmparatorluğu'na karşı kazandıkları parlak bir zaferle Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açmış, Malazgirt Zaferi ile bu topraklar kıyamete dek Türk milletine vatan olmuştur." diye konuştu.

Resepsiyona, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri de Hükümet Caddesi'nde bayraklar taşıyarak kortej düzenledi.



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