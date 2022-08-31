Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.



Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Umurca ve Serem köylerinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri E.S. ve kardeşi Y.S. ile E.U, N.Ç, S.U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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