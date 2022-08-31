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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evden 350 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan G.Y, evindeki altın, broş ve pırlantaların çalındığını ileri sürerek Cumhuriyet Polis Merkezinde ev işleri için yardıma gelen F. B. Ç'den şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.





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