EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 80 kişilik kontenjanı bulunan Güzel Sanatlar Fakültesine 642 aday başvurdu.

Grafik tasarımı, resim ve heykel bölümlerinde öğrenci olmak isteyen adayların yoğun ilgi gösterdiği sınavlar iki aşamada gerçekleştirildi.

İlk gün tüm adayların ortak girdiği desen sınavının ardından ikinci gün adaylar okumak istedikleri bölümün sınavlarında ter döktüler.

Grafik tasarımı bölümünde 35, resim bölümünde 30, heykel bölümünde 15 kişilik kontenjanlar için sınavlarda ter döken adaylar, sonuçları Güzel Sanatlar Fakültesinin https://guzelsanatlar.trakya.edu.tr/ web sitesinden öğrenebilecek.

- Dünya Barış Günü

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Pekcanlı mesajında, "Nazi Almanyası"nın Polonya’ya saldırdığı gün olan 1 Eylül'ün, saldırganlığa, işgale karşı duyulan tepkinin doğal sonucu olarak, Dünya Barış Günü olarak kutlanmaya başlandığını belirtti.

Dünya Barış Günü'nde, barıştan söz etmemiz mümkün olmadığını ifade eden Pekcanlı, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin, insanımızın ve insanlığın ihtiyacı, hukukun üstünlüğü, adalet, demokrasi, özgürlük ile temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz kullanıldığı gerçek anlamda bir iç ve dış barıştır. Biz, 'yurtta sulh, cihanda sulh' diyen anlayışın temsilcisi olarak, dün olduğu gibi, bugün de, yarında barıştan yana olacağız. İçte ve dışta barış için mücadele edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle barışı selamlıyor ve başta ülkemiz olmak üzere, komşularımıza, insanlık dünyasına barış diliyorum."

- Kaymakam Kaya, Akardere köyünü ziyaret etti

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Akardere köyünü ziyaret etti.

Kaya, köyde yapımına başlanan Köy Yaşam Merkezi binasındaki tadilat ve onarım çalışmalarını inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Kaya, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaya, köy camisi ve ceviz ekim alanlarında da incelemelerde bulundu.





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