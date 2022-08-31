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EDİRNE (AA) - Edirne'de 8 ayda 2 bin 336 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri tamamlanana kadar Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde tutuluyor.

Gerekli işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanı'na götürülüyor.

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü, 8 ayda 2 bin 336 Afganistan uyrukluyu sınır dışı etti.

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