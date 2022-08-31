Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmanlı şerbetleri Edirne II. Bayezid Külliyesi'ne gelen turistlerin beğenisine sunuluyor

AA

Osmanlı şerbetleri Edirne II. Bayezid Külliyesi'ne gelen turistlerin beğenisine sunuluyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini ziyaret eden turistler Osmanlı'nın geleneksel saray şerbetlerinin tatma fırsatı buluyor.

Müzenin uzun süredir kullanılmayan doğu tabhanesi (Osmanlı külliyelerindeki dinlenme yeri) düzenlendikten sonra şerbetevi olarak hizmet vermeye başladı.

Müzeyi ziyaret edenler şerbetevinde Osmanlı Saray Mutfağında yer alan reyhan, lavanta, koruk, erik, gül, kızılcık, nane ve tarçın şerbetlerinin tadına bakabiliyor.

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Ruhi Pehlivancık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun oluruyla müzede çeşitli alanları ziyaretçilerin kullanımına açmaya devam ettiklerini söyledi.

Tabhanelerin Osmanlı döneminin konukevleri olarak bilindiğini anlatan Pehlivancık "O dönemde uzak mesafelerden gelenler tabhanede üç gün ücretsiz konaklar, imaretten iki öğün yemek yiyebilirmiş. Bir nevi dönemin konukevleridir. Tabhane Farsça bir kelime, 'tab' yani güç kuvvet, 'hane' de güç kuvvet bulma yeri gibi tercüme mümkündür." dedi.

Pehlivancık düzenlemeleri sırasında tarihsel dokunun dışına çıkmadıklarını vurguladı.

Tabhanelerde yine konuklarına dinlenme imkanı sunduklarını ifade eden Pehlivancık, "Osmanlı döneminde misafirler gece de kalabiliyordu biz yine misafir konaklatıyoruz ancak daha kısa vakitlere indirgenmiş durumda. Ziyaretçiler 15, 20 dakika, yarım saat dinlenip mekanı inceliyorlar, burada şerbetlerimizden, çayımızdan, kahvemizden içiyorlar ve hediyelik eşyalardan alabiliyorlar." dedi.

Pehlivancık, medeniyeti ve kültürü daha geniş kitlelere anlatmak adına şerbetevinde ürün fiyatlarının düşük tutulduğunun altını çizdi.

- "Doğal haliyle sunum yaptılar"

Ankara'dan müzeyi ziyarete gelen Muzaffer Taytak da Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin Osmanlı medeniyetinin doruk noktalarından biri olduğunu söyledi.

Şerbetevini beğendiklerini ve müzenin tamamlayıcısı olduğunu dile getiren Taytak, "Osmanlı şerbetlerini tadına baktık. Hazırlayanlar en doğal haliyle sunum yaptılar. Müzeye gelen bütün ziyaretçilerin şerbetevini görmeden gitmeleri eksiklik olur. Şerbetlerin tadı nefis. Artık o kadar gazlı içeceklerin zararlarını duyuyor ve okuyoruz ki bu şekilde doğal şerbetlerin halkımızın damak tadına yerleşmesi lazım. Osmanlı şerbetinin gazlı içeceklerden faydalı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir'den gelen Nuri Erdal ise Edirne'ye gelmek için uzun bir yolculuk yaptıklarını ancak yorgunluklarını müzenin şerbetevinde attıklarını anlattı.

Osmanlı şerbetinin kendilerine pozitif enerji verdiğini belirten Erdal, herkesin müzeyi ve şerbetevini ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

- İtalyan çift Osmanlı şerbetini beğendi

İtalya'dan gelen Paulo ve Bianco Borlino çiftçi de müzeyi ziyaret ederek Osmanlı şerbetlerinin tadına baktı.

Şerbetevinde bir süre dinlenen çift, buradaki görevlilere şerbet için teşekkür etti.

Paulo Borlino, Osmanlı şerbetinin tadına ilk kez baktığını ve çok beğendiğini dile getirdi.

Müze ve tamamlayıcılarının ilgi çekici olduğunu söyleyen Borlino, "Osmanlı şerbeti çok lezzetli. Sıcak havada soğuk şerbet çok iyi geldi." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de 8 ayda 2 bin 336 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Edirne'de 8 ayda 2 bin 336 Afganistan uyruklu sınır ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de bir evden 350 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı iddia edildi
YEREL HABERLER Edirne'de bir evden 350 bin lira değerinde ziynet ...
Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi ...
Edirne ve Tekirdağ'da fener alayı yürüyüşü
YEREL HABERLER Edirne ve Tekirdağ'da fener alayı yürüyüşü
Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü
YEREL HABERLER Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü
Vali Kırbıyık: Edirne'de ayçiçeği rekoltesi 300 bin ton üzerinde olacak
YEREL HABERLER Vali Kırbıyık: Edirne'de ayçiçeği rekoltesi 300 bin ...
Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, biçerdöverle ayçiçeği hasat etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, biçerdöverle ayçiçeği ...
Trakya'da Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Trakya'da Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı
Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Edirne'de çiftçiler "gün döndü" veriminden memnun
YEREL HABERLER Edirne'de çiftçiler "gün döndü" veriminden memnun
Kuraklığa dayanıklı tohum, ayçiçeği verimini artırdı
YEREL HABERLER Kuraklığa dayanıklı tohum, ayçiçeği verimini artırdı
30 Ağustos Zafer Bayramı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık 30 Ağustos Zafer ...
30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi ...
Edirne'de balıkçılar av sezonu öncesi tezgahlarını hazırladı
YEREL HABERLER Edirne'de balıkçılar av sezonu öncesi tezgahlarını ...
Kapıkule'de çıkış için bekleyen gurbetçiler dinlenme alanlarında vakit geçiriyor
YEREL HABERLER Kapıkule'de çıkış için bekleyen gurbetçiler dinlenme ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.