Edirne'de otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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EDİRNE (AA) - Edirne'de yayalara yol vermek için duran motosikletli kurye, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kurye A.T. kullandığı 22 ABP 393 plakalı motosikletle, Eski Cami kavşağındaki yaya şeridinde yayalara yol vermek için durdu. Duran motosiklete Yunanistan uyruklu sürücü D.M'nin idaresindeki OPB 3402 plakalı otomobil çarptı.

Bu esnada N.Ö. yönetimindeki 22 KF 397 plakalı otomobil de Yunanistan uyruklu sürücünün otomobiliyle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletli kurye A.T, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



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