Edirne'de 312 düzensiz göçmen yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonlarda 312 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde ve sınır hattında yapılan kontrollerde, yasa dışı giriş ve çıkış esnasında 312 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ayrıca göçmenleri kaçırdığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



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