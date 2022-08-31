Edirne'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Enez ilçesine bağlı Çandır köyünde besicilik yapan N.Ö'ye ait 6 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine Edirne Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili şüpheliler İ.G, M.Ş. ve Ö.P'yi yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.



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