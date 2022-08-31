Edirne Jandarma Komutanı Albay Keleş, İl Emniyet Müdürü Alçalar'ı ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Taşkın Keleş, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.

Emniyet Müdürü Alçalar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Albay Keleş'e çalışmalarında başarı diledi.

Keleş de Alçalar'a teşekkür etti.













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