Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne, polis ekiplerince bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde yürüttükleri devriye görevinde durumundan şüphelendikleri Ö.B.C'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

- Evden hırsızlık

Keşan'da bir kişi 30 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan E.İ.E, evine geldiğinde camın açık ve yatak odasının dağınık olduğunu fark etti.

Ziynet eşyaları çalındığını iddia eden E.İ.E, Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

- Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü'de bir kişi evinin önüne park ettiği motosiklet çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan S.M, oturduğu sitenin otoparkında duran motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

S.M, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliği'ne giderek motosikletinin bulunması için başvuruda bulundu.





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