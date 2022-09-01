Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş eğitimin aileden başlayacağını belirtti

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EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "Eğitimde aile başat rol oynar. İkincisi sosyal çevre, üçüncüsü medya, dördüncüsü de okul. Bu unsurlar, iyinin, güzelin, doğru olanın, haklı olanın gerçekleşip yaşanmasına katkı verirse görevlerini yapmış olurlar." dedi.

İriş, partisinin Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında yeni eğitim-öğretim döneminin öğrencilere, öğretmenlere ve Türk milletine hayırlı olmasını diledi.

Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağını belirten İriş, Türkiye nüfusunun 3'te 1'ini oluşturan 28 milyon öğrencinin okullarda eğitim göreceğini vurguladı.

İriş, eğitimin tüm toplumu kapsayan bir konu olduğunu, son yıllarda eğitim ve öğretimde istenen ilerlemenin sağlanamadığını savundu.

Eğitim hayatındaki başarının tüm alanlara katkı verdiğini vurgulayan İriş, şunları kaydetti:

"Eğitim sadece kitap ve okul işi değildir. Eğitimde aile başat rol oynar. İkincisi sosyal çevre, üçüncüsü medya, dördüncüsü de okul. Bu unsurlar, iyinin, güzelin, doğru olanın, haklı olanın gerçekleşip yaşanmasına katkı verirse görevlerini yapmış olurlar. Böylece milletimize en büyük hizmeti sunmuş olurlar. Aile, yuvasında çocuklara doğruluğu, dürüstlüğü öğretirse ülkeye en hayırlı hizmeti yapmış olur."

İriş, mesleki eğitimin de günün şartlarına göre güçlendirilmesi ve üretim alanlarındaki ihtiyaca cevap verecek hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren İriş, yapılacak yeni düzenlemelerle yaşanan sorunların çözülebileceğini kaydetti.

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