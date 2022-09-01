Edirne'de düzenlenen 4. Balkan Tarım Kongresi devam ediyor

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversiteler Birliğinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Balkan Tarım Kongresi devam ediyor.

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, Balkan Kongre Merkezinde bu yıl 4'üncüsünü düzenledikleri kongreye 41 farklı ülkeden çok sayıda akademisyenin katıldığını belirtti.

Kaya, programa katılan bilim adamlarının tüm dünyada tarımdaki sorunları ve yeni gelişmeleri ortaya koyduğunu belirtti.

Sudan'daki Nil Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Egbal Ahmet ise ülkesinde balıkçılıkla ilgili yaptığı çalışmalar yaptığını belirtti.

Ülkesinde balık çeşidinin bol olmasına rağmen, balığın nakliyesinde hala sıkıntılar yaşandığını aktaran Ahmet, ekonomik nedenlerden kaynaklanan sıkıntıların çözülmesi halinde bir çok ülkenin taze balığa ulaşacağını sözlerine ekledi.

Çeşitli ülkelerden akademisyenlerin sunumlarıyla devam eden kongre yarın sona erecek.



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