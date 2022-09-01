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Edirne İl Genel Meclisi üyeleri kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi

AA

Edirne İl Genel Meclisi üyeleri kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi

EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisi üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Emniyet ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde 5 milyon erkeğe ulaşma hedefinin olduğunu söyledi.

Projede "Kadına el kalkamaz" mottosuyla yola çıktıklarını belirten Özbaş, "İlimizde de 20 bin erkeğe ulaşmayı hedefliyoruz. İkinci bir sorunumuz maalesef Türkiye genelinde baktığımızda küçük yaş evlilikler dediğimiz erken yaş evlilikler. Erken yaş evlilikler sıralamasına baktığımızda ise Türkiye'de 14'üncü sırada bulunuyoruz." dedi.

Özbaş, erken yaş evliliklerin önüne geçebilmek adına da Edirne Valiliğince Erken Yaş Evlilikleri Önleme Eylem Planı hazırlandığını ve çalışmaların ciddi boyutta devam ettiğini ifade etti.

Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi'ni tanıtan Özbaş, şunları kaydetti:

"Geleceğimizi tehdit eden üçüncü bir unsur da bağımlılıklar özellikle uyuşturucu bağımlılığı. Eskiden uyuşturucu dendiğinde sadece zenginlerin ulaşabildiği bir maddeyken maalesef bugün çok daha rahat ulaşılabilen ucuz maddeler haline geldi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre madde bağımlısıyken kendi isteğiyle tedavi olan insanların 1 yıl süreyle temiz kalabilme süresi sadece yüzde 6,6 çok düşük bir rakam.

Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen UYUMA projesi var. Bu proje bizim geleceğimiz evlatlarımız için bu konuda çok hassas olmalıyız, duyarlı olmalıyız."

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş de Edirne Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler müdürlüğünün kadına şiddetin önlenmesi ve uyuşturucu ile mücadele konusunda yararlı çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Meclis üyeleri telefonuna KADES ve UYUMA programlarını indirdi.

Bu arada, Kırklareli Vali Yardımcılığına atanan Yusuf Güler de Meclis'e veda etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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