Edirne Ticaret Borsası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Ticaret Borsası

AA

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 6,098 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,0986,098
AyçiçeğiKg11,03312,749
TiritikaleKg5,5005,500
Süpürge teliKg21,00026,000

    Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

    İLGİLİ HABERLER

    3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı
    YEREL HABERLER 3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de ...
    DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, Edirne'de esnafı ziyaret etti
    YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye ...
    Edirne'de Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali
    YEREL HABERLER Edirne'de Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali
    Hızlı müdahale, çayır tırtılının ayçiçeği verimine olumsuz etkisini önledi
    YEREL HABERLER Hızlı müdahale, çayır tırtılının ayçiçeği verimine ...
    Vali Kürşat Kırbıyık, Edirne Adliyesini ziyaret etti
    YEREL HABERLER Vali Kürşat Kırbıyık, Edirne Adliyesini ziyaret etti
    Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık Trakya Üniversitesini ziyaret etti
    YEREL HABERLER Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık Trakya Üniversitesini ...
    Edirne'de Bulgaristan'dan gelen otobüsteki yolcu kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
    YEREL HABERLER Edirne'de Bulgaristan'dan gelen otobüsteki yolcu ...
    KEFEK Başkanı Aksal Edirne'deki sağlık kuruluşlarına çok sayıda doktor ataması gerçekleştiğini belirtti
    YEREL HABERLER KEFEK Başkanı Aksal Edirne'deki sağlık kuruluşlarına ...
    Edirne Valisi Kırbıyık, TRAKYAKA tarafından desteklenen projelerin imza törenine katıldı
    YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, TRAKYAKA tarafından ...
    Edirne'de bir evde 50 düzensiz göçmen yakalandı
    YEREL HABERLER Edirne'de bir evde 50 düzensiz göçmen yakalandı
    Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
    YEREL HABERLER Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
    Edirne'den kısa kısa
    YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
    Edirne İl Genel Meclisi üyeleri kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi
    YEREL HABERLER Edirne İl Genel Meclisi üyeleri kadına yönelik ...
    Edirne'de düzenlenen 4. Balkan Tarım Kongresi devam ediyor
    YEREL HABERLER Edirne'de düzenlenen 4. Balkan Tarım Kongresi devam ...
    Edirne'de az sayıda balığın geldiği tezgahlardaki fiyatlar yüksek bulundu
    YEREL HABERLER Edirne'de az sayıda balığın geldiği tezgahlardaki ...
    Edirne Ticaret Borsası
    YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
    Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi
    YEREL HABERLER Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk ...
    Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş eğitimin aileden başlayacağını belirtti
    YEREL HABERLER Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş eğitimin ...
    Edirne'de asayiş
    YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
    Edirne'den kısa kısa
    YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
    Havsa 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı
    YEREL HABERLER Havsa 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali ...
    Edirne Jandarma Komutanı Albay Keleş, İl Emniyet Müdürü Alçalar'ı ziyaret etti
    YEREL HABERLER Edirne Jandarma Komutanı Albay Keleş, İl Emniyet ...
    Küresel iklim değişikliği tarımsal ürünlerde hastalıklara yol açıyor
    YEREL HABERLER Küresel iklim değişikliği tarımsal ürünlerde ...
    Edirne'den kısa kısa
    YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa

    İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.