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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 6,098 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,098 6,098 Ayçiçeği Kg 11,033 12,749 Tiritikale Kg 5,500 5,500 Süpürge teli Kg 21,000 26,000

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