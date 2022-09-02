Keşan'da bir evde sentetik ecza ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir evde 64 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak'taki S.Ö.'nün evinde arama yaptı.



Aramada 64 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.









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