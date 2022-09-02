Keşan'da kaçak elektronik sigara ve tütün ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir işyerinde gümrük kaçağı elektronik sigara ve elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir işyerinde arama yaptı.



Aramada gümrük kaçağı 12 elektronik sigara ve 5 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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