Keşan'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde elektrik kablosu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kalfalar Sokak'ta elektrik kablolarını kesip çaldığı belirlenen İ.O., Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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