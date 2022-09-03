Keşan DOÇEK üyeleri Kaçkarlar'a tırmandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri Simay Eşme ve Serdar Korkmaz, Kaçkarlar'ın zirvesine tırmandı.

DOÇEK'ten yapılan açıklamada, Eşme ve Korkmaz'ın Kaçkar Dağları'nın en yüksek noktası olan 3932 metreye çıktığı belirtildi.

Dağcıların zoru başardığı aktarılan açıklamada, "Kaçkar trans ve zirve faaliyetine 28 Ağustos günü Yukarı Kavron yaylasından başlayan ekip Öküz Yatağı-Mezovit-Lanetleme Geçidi-Dilberdüzü noktalarını geçerek beşinci gün sonunda Kaçkar zirvesine ulaştılar. Kaçkar rotaları içinde çok fazla kullanılmamakla birlikte en güzel doğal görsellerin olduğu bu rota trans için zorlu bir parkur olarak tanımlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Dağcıların zirveye bayrak dikerek DOÇEK'in kuruluşunun 29. yılını kutladığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.