Edirne'de jandarma ekiplerince yaralanmış bulunan kartal tedaviye alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan kartal, tedavisi için Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Keşan Jandarma Trafik ekipleri, İpsala-Enez kara yolunda trafik kontrollerinde yol kenarında yaralı bir kartal gördü.

Bölgedeki Gala Gölü Milli Parkı ve ormanlık alanlarda yaşayan kartal, jandarma ekiplerince muhafaza edildi.

Kartal, jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak tedavi için Keşan Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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