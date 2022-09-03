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Edirne'de Düzensiz Göç Koordinasyon Toplantısı yapıldı

AA

Edirne'de Düzensiz Göç Koordinasyon Toplantısı yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın başkanlığında Düzensiz Göç Koordinasyon Toplantısı yapıldığı bildirildi.

Edirne Valiliğinin açıklamasında, dün, Çataklı'nın başkanlığında Valiliğin toplantı salonunda yapılan toplantıya, Vali H. Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü, Düzensiz Göçmen İzleme Daire Başkanı Ahmet Küçükikiz, ilgili daire ve kurum müdürlerinin katıldığı kaydedildi.

Çataklı'nın, Kapıkule Sınır Kapısı'nda da Bulgaristan heyeti ile bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bulgaristan heyetine Sınırlar ve Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Emil Ganchev'in başkanlık ettiği toplantıya, Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Monika Dimitrova ve diğer yetkililer de katıldı. Çataklı başkanlığındaki Türk heyetinde ise Vali Kırbıyık, Vali Ekici, Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü, Düzensiz Göçmen İzleme Daire Başkanı Ahmet Küçükikiz ve diğer ilgili daire ve kurum müdürleri yer aldı. Toplantıda iki ülke sınırlarında yaşanan düzensiz göçmen olayları, göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve iş birliği, gümrük işlemleri, iki ülke arasındaki sınır kapılarında yaşanan sıkıntılar ele alındı."

Açıklamada, Çataklı, Kırbıyık ve Ekici'nin, restorasyonu devam eden Selimiye Camisi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldığı aktarıldı.

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