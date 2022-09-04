Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, N.K'nın Fatih Mahallesi'nde park halinde bıraktığı bisiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Sosyal medya hesabı çalındı

Enez ilçesinde sosyal medya hesabı çalışan kişi şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, İ.G, sosyal medya hesabının çalındığını ve çalan kişilerin dolandırıcılık yaptığını ileri sürerek polis merkezine başvurdu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Otomobilden hırsızlık

Kaşan ilçesinde park halindeki otomobilden elektrik kablosu ve projektör çalındı.

Alınan bilgiye göre, U.O'nun Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilden 300 metre elektrik kablosu ve 6 adet projektör çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Keşan ilçesinde motosikletten düşen sürücü yaralandı.

F.B'nin kullandığı motosiklet İspat Cami Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü F.B, Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.









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