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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Romanlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırladığı eylem planından memnun

AA

Romanlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırladığı eylem planından memnun

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Romanlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı"ndan memnun.

Eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmet olmak üzere 6 farklı alanın yer aldığı yeni planda, Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Eylem planı kapsamında, yeni sosyal konut projesi gerçekleştirilecek, Roman mahallelerinde "Genç Ofisler" açılacak ve Roman kadınların kooperatif kurmaları teşvik edilecek.

Edirne Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Erdem Güyümgüler, AA muhabirine, son yıllarda Roman toplumunun hayatında iyileştirmeler ve değişimlere yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Romanlara dokunan projeleri hayata geçirdiğini belirten Güyümgüler, şöyle devam etti:

"Bakanlık, Romanların çalışmalarını sağlayacak ve çocuklarımızın gelişimini sağlamak amacıyla Strateji Eylem Planı'nı hayata geçirdi. Roman kardeşlerimiz planın ne olduğunu soruyorlar. Eylem Planı, Romanlar için toplumda, eğitimde, barınmada, sağlıkta iyileştirmeler yapacak. Mümkün olduğunca istihdamı sağlamak adına devletimizle Roman toplumumuzun bu alanlarda birlikte çalışmalar yapmasını sağlayacaktır."

Güyümgüler, eylem planında yer alan, Roman mahallelerinde kentsel dönüşüm adı altında yerinde iyileştirme modellerinin doğru olacağını dile getirdi.

- "Genç Ofisler eğitime katkı sağlayacak"

Roman mahallelerinde açılması planlanan "Genç Ofisler"in yararlı olacağına değinen Güyümgüler, şunları kaydetti:

"Genç Ofisler, Roman STK'larının taleplerinden bir tanesiydi. Roman toplumunun yaşadığı mahallelerde internet sorunlarımız var, bilgisayar sıkıntılarımız var. Genç Ofislerin mahallelerimizde açılacak olmasıyla çocuklarımız çalışmalarını yapabilecek. Boş zamanlarını da burada geçirerek toplum içerisinde hızlı bir şekilde eğitimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Biz eylem planından memnun olduk. Birçok çalışma yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Roman açılımı yaptı. Daha sonra külliyede Romanlarla buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çalıştaylar düzenledi."

Roman gençlerin iş hayatına daha fazla kazandırılması gerektiğine değinen Güyümgüler, Roman mahallelerinde rol modellerin artırılması ve desteklenmesi gerektiğini belirtti.

- "Sorunlarımızın bir an önce çözüleceğini düşünüyoruz"

Roman vatandaşlardan Mustafa Körüklü de yıllardır Romanlara yönelik birçok eylem planı sunulduğunu ancak bazı sorunların halen devam ettiğini söyledi.

Romanların iş hayatında daha fazla yer almasını ve eğitimlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Körüklü, "Eylem planından memnun olduk. Sorunlarımızın bir an önce çözüleceğini düşünüyoruz. Öncelikle eğitim ve kentsel dönüşüm alanında iyileştirmeler yapılmalı." diye konuştu.

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