Saros Körfezi'nde düzenlenen"Keşan Açık Su Yüzme Şampiyonası" sona erdi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Saros Körfezi'nin Erikli sahilinde düzenlenen "Keşan Açık Su Yüzme Şampiyonası" son gün yarışlarının ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Valiliği, Keşan Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde düzenlenen şampiyonun ikinci gününde 3 kilometre ve 1 kilometre yarışları gerçekleştirildi.

Erikli'de 2 gün süren şampiyona boyunca yaklaşık 500 yüzücü madalya için yarıştı.

Yarışlara katılarak yüzücülerle aynı heyecanı paylaşan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan ise 1 kilometre yarışında kendi yaş kategorisinde birinci olmayı başardı.

Şampiyonada dereceye girenlere madalyaları İpsala Kaymakamı ve Keşan Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Duvan ve kurum amirleri tarafından verildi.

7 kategoride gerçekleşen şampiyonada toplam 31 bin 500 lira para ödülü dağıtıldı.

Duvan, AA muhabirine, organizasyonu geleneksel hale getirmeyi istediklerini söyledi.

Güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Duvan, "Federasyon olarak Saros Körfezi'nde ilk defa açık su yüzme şampiyonası gerçekleştirdik. Şampiyona hem yaş kategorilerinde hem masterler kategorilerinde çok güzel yarışlara sahne oldu. İnşallah organizasyonu önümüzdeki yıllarda da devam ettirip Türkiye'nin her yerinden sporcularımızı burada izleyeceğiz." dedi.

Duvan, ilk defa açık su yüzme şampiyonasında yüzücü olarak da yer aldığını belirterek yarışın keyifli geçtiğini vurguladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise "Keşan'ın kurtuluşunun 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen şampiyonaya güzel bir ilgi olduğunu ifade etti.

Şampiyonanın Saros Körfezi için bir ilk olduğunu dile getiren Helvacıoğlu, "Türkiye'nin her yerinden gelen 500'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonaya Saros Körfezi'nde ev sahipliği yapıyoruz. Müthiş bir heyecan var, katılımcıların memnuniyetini görüyoruz. Coşku doluyuz. İlkini yaptığımız bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.