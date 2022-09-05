En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirnespor'un Çatalcaspor ile 25 Kasım Stadyumu'nda oynadığı sezonun açılış maçını izledi.

Vali Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Edirne Spor Kulübü Başkanı Nabi Kırmızı ile birlikte maçı takip etti.



Kırbıyık, takıma önümüzdeki maçlarda başarılar diledi.

- Kaymakam Kaya yağmurda zarar gören köyü ziyaret etti

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle zarar gören Yağcılı köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, köye giderek incelemede bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, talep ve istekleri dinledi.

- Trafik kazalarına karşı dikkatli olunması uyarısı

Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Samet Kaya, trafik kazalarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, araçların bakımlarının aksatılmadan yapılmasının kazaların önlenmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Eğer işletmeciler ve vatandaşlarımız bu masrafları karşılamakta zorluk çekiyorlarsa onların da bu ihtiyaçlarının giderilmesi için birtakım fonlar oluşturulmalıdır." diye belirtti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.