Edirne'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki devriye görevinde durumunda şüphelendikleri B.K'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 41 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Şüpheli B.K, gözaltına alındı.





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