En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü binasında sabah ve öğle olmak üzere dört oturumda gerçekleştirilen sınavlarda öğrenciler özel yeteneklerini sergiledi.

Eğitim Fakültesi internet sayfasında duyurulan zorunlu eserler ve yönerge kapsamında müziksel işitme ve okuma, şarkı söyleme ve çalgı performanslarını sergileyen adaylar arasından 25 öğrenci asil ve 4 öğrenci yedek olmak üzere toplam 29 öğrenci sınavı başarıyla tamamladı.

Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası yemekhanesinde düzenlenen Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı tek oturum olarak gerçekleştirildi. Yarı imgesel kompozisyon çalışması istenen sınavda, adaylar okumak istedikleri bölüm için yeteneklerini sergiledi. Sınavda 9 asil öğrenci sınavı başarı ile tamamladı.

- Keşan'da aydınlatma direği altyapı çalışmaları



Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, aydınlatma direği altyapı çalışmalarının ilçe genelinde sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaların yapıldığını belirtti.

Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde ekiplerin çalıştığını ifade eden Helvacıoğlu, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

- İl Sağlık Müdürü Yıldırım'ın inceleme ziyaretleri



Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İpsala'daki sağlık tesislerinde incelemede bulundu.



Keşan Devlet Hastanesi İpsala Ünitesi, İpsala Toplum Sağlığı Merkezi ve aile sağlığı merkezlerini ziyaret eden Yıldırım, görevli personelle görüşerek sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.



Sağlık tesislerini gezen Yıldırım, tedavi gören hastalarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İpsala 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu da ziyaret eden Yıldırım, yapılan çalışmaları değerlendirerek görevli personele kolaylıklar diledi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.