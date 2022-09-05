Cadde ve sokaklara rastgele atılan çöpler tepkiye neden oldu

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, cadde ve sokaklara çöp atılmasına tepki gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah çöp toplamak için gittiği Atatürk Caddesi Ayşekadın mevkisinden Şükrüpaşa Caddesi’ne kadar uzanan bölümde bulunan konteyner yakınlarına çöplerin rastgele atıldığını tespit etti.

İşçilerin durumu bildirmesinin ardından yapılan incelemede, Ayşekadın’dan Kıyık tarafında gidişin sağlandığı Atatürk Caddesi başlangıcından, Belediye Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı’nın da bulunduğu Şükrüpaşa Caddesi üzerindeki tüm konteynerlerdeki çöplerin kişi ya da kişilerce yola rastgele atıldığı, bazı yerlerde bunların çevreye savrulduğu tespit edildi. Temizlik ekipleri durumu fotoğraflarla raporlayarak daha sonra bölgeyi temizledi.

Caddelere atılan çöpler vatandaşlar tarafından da sosyal medyada yayınlanarak görüntülerin Edirne'ye yakışmadığını paylaştı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya hesabından temizlik ekiplerinin çektiği fotoğrafları paylaşıp, tepki gösterdi.

Gürkan, paylaşımında "Sevgili vatandaşlarım, 2022 yılının Edirne'sinde maalesef bu fotoğrafları sizlerle paylaşmaktan utanç duyuyorum. Çöplerimizi sağa sola değil çöp konteynerinin içine atıyor çevremizi temiz tutuyoruz!" ifadelerine yer verdi.

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