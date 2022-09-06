Edirne'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tarlakapı Caddesi'nde, Murat Vardar'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evden çıkan Vardar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.





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