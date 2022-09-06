Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde park halindeki araçlara otomobille çarpıp kaçan 2 şüpheli yakalandı.
Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bir otomobil park halindeki 4 araca çarpıp kaçtı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliler A.T. ve B.T'yi gözaltına aldı.
- Evden hırsızlık
Keşan ilçesinde evinden hırsızlık yapılan kişi polise başvurdu.
Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan F.U. evine geldiğinde pencerenin açık olduğunu fark etti.
Ev sahibi yaptığı kontrolde bir teneke 5 litrelik zeytinyağı, 4 teneke 5 litrelik ayçiçeği yağı, 15 kilo toz şeker ile cep telefonunun çalındığını fark etti.
F.U. polise şikayette bulundu.
- Bisikleti çalındı
Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise şikayette bulundu.
Kentteki bir alışveriş merkezine gelen A.K. bisikletini park alanına kilitleyerek bıraktı.
Döndüğünde bisikletini yerinde bulamayan A.K. polise başvurdu.