Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde park halindeki araçlara otomobille çarpıp kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bir otomobil park halindeki 4 araca çarpıp kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliler A.T. ve B.T'yi gözaltına aldı.

- Evden hırsızlık

Keşan ilçesinde evinden hırsızlık yapılan kişi polise başvurdu.

Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan F.U. evine geldiğinde pencerenin açık olduğunu fark etti.

Ev sahibi yaptığı kontrolde bir teneke 5 litrelik zeytinyağı, 4 teneke 5 litrelik ayçiçeği yağı, 15 kilo toz şeker ile cep telefonunun çalındığını fark etti.

F.U. polise şikayette bulundu.

- Bisikleti çalındı

Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise şikayette bulundu.

Kentteki bir alışveriş merkezine gelen A.K. bisikletini park alanına kilitleyerek bıraktı.

Döndüğünde bisikletini yerinde bulamayan A.K. polise başvurdu.

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