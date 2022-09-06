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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşan'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA

Keşan'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Büyük Cami Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki tarihi metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev büyük zarar gördü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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