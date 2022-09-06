Edirne Valisi Kırbıyık, toplu taşıma hizmeti veren ETUS'u ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentte toplu taşıma hizmeti veren ETUS'u (Edirne Toplu Ulaşım Sistemi) ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık ziyaretinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ETUS Başkanı Hakan Giyik ve ETUS yöneticileri tarafından karşılandı.



Vali Kırbıyık, yeni başlayacak olan eğitim öğretim yılı öncesinde toplu taşıma çalışmaları ve sağlanan hizmetin koordinasyonu konularında değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra ETUS'a ait görüntüleme merkezi ile araç bakım ve onarımlarının yapıldığı kademeyi gezen Kırbıyık, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.





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