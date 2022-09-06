Edirne'de 351 bin kişiye afet eğitimi verildi

EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne'de yıl başından bu yana yaklaşık 351 bin kişiye afet eğitimi verildiğini belirtti.

Geçmiş, Eylül Ayı İl Genel Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Sivil Savunma ve Tabi Afetler Komisyonu'nun "2022 Tatbikat Yılı" çalışmaları kapsamında yararlı bir sunum hazırladığını söyledi.

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün kentte taktire şayan çalışmalar yaptığını belirten Geçmiş, "Edirne bazında nüfusumuza denk gelecek vaziyette yaklaşık 351 bin kişiye eğitim verilmiştir. 410 bin kişilik bir il bazında 351 bin kişiye eğitim verilmesi taktir edilecek bir durumdur." diye konuştu.

Edirne'nin 4. derecede deprem bölgesi olduğunu belirten Geçmiş, şunları kaydetti:

"Hemen hemen toplumun yüzde 85'i yüzde 90'ı afetle ilgili eğitimlerini almış bu konuda bilgilenmiştir. Allah göstermesin böyle bir afet durumunda zararı ve can kaybını en az şekilde atlatacağımız bir il olmanın göstergesidir bu rapor. Komisyon üyelerimiz de bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapmıştır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz 14 alanda yapmış olduğu eğitimlerle bu sayıya ulaşmıştır."

Edirne İl Genel Meclisi Sivil Savunma ve Tabi Afetler Komisyon Başkanı İsmail Aliş, afet farkındalık, yangın, hafif arama kurtarma, deprem, tahliye, toplanma, acil durum ekip, insani yardım ve psiko-sosyal destek, yangın uygulaması, TAMP/AYDES, KBRN farkındalık, afet ve acil durum mobil simülasyon tır eğitimleri verildiğini kaydetti.

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